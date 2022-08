Pelosi chegou ao Japão, etapa final de sua viagem pela Ásia

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou nesta quinta-feira (4) no Japão, última etapa de sua viagem asiática que incluiu uma controversa visita a Taiwan que gerou a indignação da China.



Jornalistas da AFP viram o avião no qual viajava Pelosi aterrissar na base aérea de Yokota, nos arredores de Tóquio, procedente da Coreia do Sul.



Pequim, que considera a ilha autônoma como parte de seu território, começou exercícios militares de uma amplitude inédita para protestar contra a visita de Pelosi a Taipé.



Segundo o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, mísseis balísticos chineses teriam caído nesta quinta-feira na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Japão pela primeira vez.



Desde o anúncio de manobras militares chinesas, o Japão, aliado próximo dos Estados Unidos, expressou sua "preocupação".



Pelosi, de 82 anos, tem previsto se reunir nesta sexta-feira com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, segundo o canal de televisão estatal NHK.