Bombardeio contra ponto de ônibus deixa oito mortos no leste da Ucrânia

Oito pessoas morreram e quatro ficaram feridas na explosão nesta quinta-feira (4) de um obus russo em um ponto de ônibus na cidade de Toretsk, perto da linha de frente do leste da Ucrânia, informou o governador da região.



"De acordo com as primeiras informações disponíveis foi um disparo de artilharia, que atingiu um ponto de transporte público, onde muitas pessoas estavam aguardando", afirmou Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk.



Entre os feridos estão três menores de idade, acrescentou.



O ataque aconteceu depois que as autoridades ucranianas ordenaram que os civis abandonassem a região de Donestk, epicentro dos combates.



"Eu faço um apelo a todos os moradores da região: não virem alvos para os russos. Saiam enquanto é tempo", pediu Kyrylenko.



As forças russas continuam bombardeando as localidades na área da linha de frente, segundo as autoridades ucranianas.



O prefeito da cidade Mykolaiv, sul, afirmou que os ataques atingiram edifícios residenciais em dois distritos.



No nordeste, na cidade de Kharkiv, as autoridades afirmaram que mísseis russos atingiram áreas industriais.