Fortes chuvas afetam o norte do Japão

As autoridades japonesas recomendaram nesta quinta-feira a evacuação de cidades do norte do país, com quase 200.000 habitantes, devido às fortes chuvas que provocaram o aumento do nível dos rios, deixaram duas pessoas desaparecidas e várias pontes destruídas.



O canal público NHK informou que foram emitidos avisos de saída não obrigatória para 200.000 residentes em cinco condados: Niigata, Yamagata, Fukushima, Ishikawa e Fukui.



As autoridades alertaram para o risco de deslizamentos de terra e inundações. O porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, confirmou que duas pessoas estão desaparecidas.



Os canais de televisão exibiram imagens de torrentes de lama em uma zona residencial montanhosa, casas inundadas por um rio e uma ponte completamente destruída.



Algumas viagens de trens de alta velocidade foram suspensas nas áreas afetadas.