China dispara 'múltiplos' mísseis balísticos durante exercícios, afirma Taiwan

A China disparou nesta quinta-feira (4) "múltiplos" mísseis balísticos em águas próximas a Taiwan como parte de seus exercícios militares, afirmou o ministério taiwanês da Defesa, que condenou o que chamou de "ações irracionais que minam a paz regional".



"O Partido Comunista da China disparou múltiplos mísseis balísticos Dongfeng nas águas próximas do nordeste e sudoeste de Taiwan a partir de 13H56" (2H56 de Brasília), afirmou o ministério da Defesa em um comunicado.



As autoridades militares taiwanesas não mencionaram local exato onde os mísseis caíram ou se sobrevoaram a ilha.



O Exército Popular de Libertação (EPL), nome oficial das Forças Armadas da China, também confirmou o lançamento dos mísseis.



O coronel Shi Yi, porta-voz do Comando Oriental, disse que as forças chinesas lançaram "um ataque de poder de fogo de mísseis convencionais multirregional e multimodal em águas predeterminadas na parte leste da ilha de Taiwan".



"Todos os mísseis atingiram o alvo com precisão", acrescentou o coronel Shi.