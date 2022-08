Preços do petróleo fecham em forte baixa

Os preços do petróleo tiveram forte queda nesta quarta-feira, apesar da decisão dos países exportadores de petróleo da Opep+ de aumentar sua produção, mas de forma quase insignificante, e após o forte aumento das reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos.



O barril do Brent para outubro caiu 3,73%, a 96,78 dólares, e o do WTI para setembro, 3,98%, para US$ 90,66.



"O menor aumento da história da Opep+ pouco fará para ajudar a crise energética global", comentou o analista Edward Moya, da Oanda. "Aumento de cotas não é sinônimo de aumento da produção", observou Edward Gardner, da Capital Economics.



De fato, a Opep+ só retornou aos níveis de produção pré-pandemia no papel. "É provável que o governo Biden se sinta desapontado, uma vez que seus apelos à Arábia Saudita tiveram pouco resultado", disse o analista Han Tan, da Exinity.



"A demanda de gasolina tem sido muito fraca. É brutal", reagiu o analista Andrew Lebow, do Commodity Research Group. "Isso mostra que o consumo de gasolina não voltou ao nível pré-pandemia."