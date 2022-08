Estudantes britânicos protestam contra uma estátua 'fálica'

Estudantes do Imperial College de Londres protestaram contra a instalação no campus de uma obra de seis metros de altura do artista Antony Gormley, vista como uma escultura "fálica".



A obra, intitulada "Alert", é formada por uma série de retângulos de aço que, segundo o projeto, representa uma forma humana agachada e evoca a comunidade científica. Sua instalação está prevista para ocorrer em breve.



Porém, em vez de pernas dobradas, muitos veem em seu lugar um "falo" de três metros, de acordo com uma moção do sindicato de estudantes da prestigiosa instituição de ciências.



O grêmio acredita que os estudantes deveriam ter sido consultados e aponta que o nome "Alert" pode "ser entendido também como uma referência ao falo da estátua ereto".



A moção afirma que "não há nada de mau na imagética fálica na arte", mas alega que a "interpretação fálica" pode ser considerada "inapropriada para a exposição ao público geral".



Segundo o jornal The Guardian, um porta-voz do Imperial College argumentou que "Antony Gormley é um dos maiores artistas vivos no mundo". "Estamos agradecidos por receber uma de suas esculturas icônicas", acrescentou.



A obra foi doada à instituição por um de seus antigos alunos.