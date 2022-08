A Rússia acusou o Azerbaijão, nesta quarta-feira (3), de ter violado o cessar-fogo com a Armênia no enclave de Nagorno Karabakh, onde letais combates ocorreram, e disse que atuará para estabilizar a situação nesta zona do Cáucaso.



"Na zona de Saribaba, as Forças Armadas do Azerbaijão violaram o cessar-fogo", afirmou o Ministério russo da Defesa, acrescentando que "o comando das forças de paz russas, junto com representantes do Azerbaijão e da Armênia, estão tomando medidas para estabilizar a situação".