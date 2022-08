Erupção vulcânica é registrada perto da capital da Islândia

Um vulcão entrou em erupção nos arredores de Reykjavik, capital da Islândia, nesta quarta-feira (3) - informou o Instituto Meteorológico deste país nórdico, enquanto a imprensa local mostrava imagens da lava saindo da terra.



A erupção ocorreu a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, perto do monte Fagradalsfjall onde em 2021 um vulcão esteve em erupção durante seis meses.



"Começou uma erupção perto de Fagradalsfjall. A localização exata ainda não foi confirmada", tuitou o Instituto Meteorológico, que rastreia a atividade sísmica.



A erupção começou no Vale Meradalir.



Apesar de não haver coluna de cinzas, o Instituto advertiu que "é possível que se detecte contaminação, devido à emissão de gases".



Nenhum voo foi afetado até o momento, disse a autoridade aeroportuária nacional à AFP.



O Monte Fagradalsfjall pertence ao sistema vulcânico Krysuvik da Península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia.



A Islândia tem 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o maior número de toda Europa.