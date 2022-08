Taiwan denunciou nesta quarta-feira(3) a entrada de 27 aviões militares chineses em sua zona de defesa aérea, um dia após a visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos a esta ilha considerada por Pequim como parte de seu território.



"Vinte e sete aviões do ELP [Exército de Libertação Popular] (...) entraram em 3 de agosto de 2022 no perímetro" do espaço aéreo de Taiwan, informou no Twitter o Ministério da Defesa de Taiwan.