Rússia afirma que destruiu depósito de armas estrangeiras no oeste da Ucrânia

A Rússia afirmou nesta quarta-feira que destruiu um depósito de armas estrangeiras na região de Lviv, oeste da Ucrânia, uma região de fronteira com a Polônia poucas vezes atingida pelos bombardeios desde o início da ofensiva russa.



"Mísseis russos de alta precisão destruíram perto de Radekhiv, na região de Lviv, um depósito de armas e munições estrangeiras que foram entregues ao regime de Kiev a partir da Polônia", afirma um comunicado divulgado pelo exército russo.



Moscou não detalhou os tipos de armas destruídas no ataque de Radekhiv, que fica 60 km ao nordeste da capital regional, Lviv.



A AFP não conseguiu confirmar as informações com fontes independentes.



As forças russas também afirmaram que destruíram quatro depósitos de munições, um na região de Mykolaiv e três em Donetsk.



Além disso, o exército anunciou ainda um ataque contra um depósito de combustíveis em Mykolaiv.



O exército russo afirmou que matou mais de 50 soldados ucranianos em um ataque na região de Donetsk.