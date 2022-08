China afirma que exercícios militares perto de Taiwan são "necessários e legítimos"

A China afirmou nesta quarta-feira (3) que os exercícios militares que estão previstos para as proximidades de Taiwan são "necessários e legítimos" após a visita à ilha da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.



Os exercícios militares, que devem acontecer a 20 km das costas taiwanesas, representam "uma medida necessária e legítima para responder às graves provocações de alguns políticos americanos e dos independentistas taiwaneses", afirmou Hua Chunying, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.



Em relação à "visita de Pelosi a Taiwan, os Estados Unidos são o provocador, a China é a vítima. A provocação conjunta de Estados Unidos e Taiwan aconteceu primeiro, a defesa justa da China veio depois", acrescentou.



As autoridades chinesas expressaram irritação com a visita de Pelosi a Taiwan - que a China considera parte de seu território -, que é vista como uma ameaça ao frágil status quo do outro lado do estreito.