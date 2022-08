Wall Street fechou nesta terça-feira no vermelho, devido a preocupações geopolíticas no mercado.



O índice Dow Jones caiu 1,23%, a 32.396,17 pontos; o tecnológico Nasdaq, 0,16%, a 12.348,76 unidades; e o S&P; 500, 0,67%, a 4.091,19 pontos.



"A preocupação crescente com a visita de Nancy Pelosi a Taiwan contraria um pouco os mercados", indicou Peter Cardillo, da Spartan Capital. Comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central) sobre o ajuste dos juros também afetaram a bolsa americana.