Petróleo fecha em leve alta antes de reunião da Opep+

Os preços do petróleo mudaram de direção e fecharam em leve alta nesta terça-feira, véspera da reunião da Opep+, e em meio à tensão crescente entre Estados Unidos e China.



O barril do Brent para entrega em outubro subiu 0,50%, para US$ 100,54, embora tenha caído 0,76% durante o dia em Londres. O do WTI para setembro avançou 0,59%, para 94,42 dólares, também numa reversão de tendência.



"A decisão desta semana da Opep e seus aliados nos dirá até que ponto o grupo está unido, até onde está determinado a reequilibrar o mercado, e se o presidente Joe Biden tem alguma influência no cartel", apontou o analista Craig Erlam, da Oanda. Biden viajou a Riade e defendeu um aumento da produção saudita.



John Kilduff, da Again Capital, destacou que "a ansiedade geral" por causa da situação de Taiwan também é sentida no mercado e contribui para o aumento dos preços.