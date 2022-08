Avião de Pelosi bate recorde em site de rastreamento de voos

O avião que levou a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, nesta terça-feira (2), foi o mais seguido na história do site Flightradar24, que faz o rastreamento de voos.



"Na hora de aterrissar em Taipei, [o voo] SPAR19 foi observado por mais de 708.000 pessoas no mundo, o que o transforma no voo mais seguido ao vivo na história do Flightradar24", disse a empresa.



A polêmica viagem de Pelosi aumenta ainda mais as tensões entre Estados Unidos e China, que considera Taiwan uma província rebelde.



Pelosi é a congressista americana de mais alto escalão a visitar Taiwan desde 1997, quando o então presidente da Câmara, Newt Gingrich, esteve na ilha.



Após decolar de Kuala Lumpur, na Malásia, o avião de Pelosi já estava sendo acompanhado por mais de 200.000 pessoas, quando sobrevoava a Indonésia. "A quantidade foi aumentando na medida em que a aeronave se aproximava de Taiwan", informou o Flightradar24.



Esse "interesse sem precedentes e contínuo pelo voo pesou muito na infraestrutura do Flightradar24", informou o site. A quantidade de visitantes foi tamanha que houve necessidade de limitar o acesso de não assinantes para manter o serviço no ar.