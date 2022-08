Governo da Guatemala nega envolvimento em prisão de jornalista

O governo de Alejandro Giammattei afirmou, nesta terça-feira (2), que não está envolvido na prisão do jornalista José Rubén Zamora, presidente do jornal "El Periódico", conhecido por suas críticas ao Executivo.



"Respeitamos absolutamente a independência judicial, a autonomia do órgão investigativo e a divisão dos três Poderes do Estado", disse o secretário de Comunicação Social da Presidência, Kevin López, à imprensa. "Nesse âmbito, o Poder Executivo não tem qualquer interferência nas decisões judiciais, ou nas investigações do Ministério Público", frisou.



Zamora foi preso na última sexta-feira em sua residência, que foi invadida, assim como a sede do jornal, que publica denúncias de supostos casos de corrupção envolvendo Giammattei e a procuradora-geral do país, Consuelo Porras.O jornal acusa o governo de ter ordenado a prisão em retaliação pelo conteúdo de suas informações.



Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse nesta terça-feira que acompanha a prisão de Zamora e disse que o jornal que ele comanda "desempenhou um papel importante" na denúncia de corrupção. "Guterres lembra que a liberdade de expressão e de imprensa desempenham um papel fundamental nas sociedades democráticas. Ele pede que os direitos humanos sejam respeitados e que se garanta o devido processo."