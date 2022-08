Bombeiros lutam contra incêndio florestal que ameaça cidade na Califórnia

A chuva e as condições climáticas desta terça-feira (2) aliviaram um pouco o trabalho de centenas de bombeiros no combate a um incêndio florestal no norte da Califórnia, que já matou duas pessoas e ameaça a cidade de Yreka, de oito mil habitantes.



O Corpo de Bombeiros do estado, CalFire, disse que, apesar do clima ter "reduzido a propagação do fogo", a vegetação "permanece extremamente seca" e em perigo de incêndio com a queda de raios.



"A ameaça de tempestades elétricas continua e os ventos fortes associados podem reacender o fogo", disse o CalFire.



O incêndio florestal batizado de McKinney, que queima o Parque Nacional Klamath, na divisa com o estado de Oregon, é o maior da Califórnia neste ano, ainda que seja menor do que o Dixie, que devastou quase 405 mil hectares em 2021.



Mais de 22 mil hectares desta floresta pouco habitada foram destruídos e o incêndio continua sem controle, segundo o CalFire.



Os bombeiros estão construindo linhas de contenção para evitar que as chamas se propaguem, utilizando escavadeiras para fazer uma vala que impeça o fogo de chegar a Yreka, no condado de Siskiyou.



Até o momento, as autoridades registraram duas mortes pelo McKinney, um casal encontrado no domingo dentro de um carro carbonizado na entrada de uma casa na cidade de Klamath River. O xerife Jeremiah LaRue disse que os dois possivelmente ficaram presos enquanto tentavam fugir.



Sherri Marchetti-Perrault, que vive nas proximidades da rodovia 96, disse ao Los Angeles Times que até o mesmo a fundação de sua casa foi queimada. "Quando fugimos, tudo estava em chamas", disse Marchetti-Perrault. "Foi tudo muito rápido. Fugimos com a roupa do corpo. Não dava para respirar nem enxergar nada".



- 'Não hesitem em evacuar' -



A Califórnia, junto com grande parte do oeste dos Estados Unidos, sofre a pior seca em mais de mil anos, agravada pela mudança climática provocada pela atividade humana.



O solo ficou seco e vulnerável a incêndios florestais que ocorrem naturalmente, porém, as chamas estão mais quentes, rápidas e destrutivas.



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência no condado de Siskiyou, e mais de dois mil moradores da zona rural estão sob ordens de evacuação.



Segundo o gabinete do xerife do condado de Siskiyou, o incêndio destruiu mais de 100 estruturas nos arredores de Yreka, incluindo casas, um mercado e um centro comunitário.



"Os moradores das áreas do entorno devem estar prontos para fugir se necessário. Não hesitem em evacuar", tuitou o xerife.



"Estou tentando não fugir tão rápido porque estou ajudando minha mãe", disse Rafael Franco, que mora na área de evacuação obrigatória. "Ela não está nas melhores condições físicas para se deslocar", afirmou à AFP.



"No último minuto, se eu vir que o fogo avançou até onde estivermos, sairemos e levaremos o que pudermos. Esperamos o melhor", afirmou.



Marjie Lawrence, que fugiu da cidade de Klamath River na noite de sexta-feira, disse que voltou para recuperar alguns pertences, caso o fogo alcance sua casa.



"Estamos tirando algumas coisas, mas não muitas", disse Lawrence.



O McKinney está ativo poucos dias depois de o incêndio Oak destruir dezenas de construções e obrigar a evacuação de milhares de pessoas nos arredores do Parque Nacional de Yosemite.



A Califórnia ainda tem vários meses da temporada de incêndios pela frente. Outras partes do mundo também enfrentam queimadas florestais intensas este ano. Cientistas afirmam que a mudança climática está tornando as ondas de calor mais frequentes e intensas, um terreno fértil para as chamas.