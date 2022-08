Taiwan relatou 21 incursões chinesas em sua Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) nesta terça-feira (2), no mesmo dia da chegada do presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a esta ilha reivindicada por Pequim como parte de seu território.



Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, "21 aviões do ELP [Exército de Libertação Popular da China] (...) ingressaram no sudeste da ADIZ taiwanesa". A ADIZ cobre uma área maior do que o espaço aéreo de um país e, no caso de Taiwan, sobrepõe-se parcialmente à da China.