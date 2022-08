Polícia espanhola investiga onda misteriosa de 'espetadas' em mulheres

A polícia espanhola está investigando diversos casos de "espetadas" em mulheres em casas noturnas, ataques misteriosos sem vestígios toxicológicos que, até o momento, não levaram a outros crimes, mas vêm causando grande preocupação entre os jovens, como já ocorreu em outros países europeus.



Na Catalunha, os agentes investigam 23 casos, a maioria deles na localidade turística de Lloret de Mar, e alguns também em Barcelona.



A polícia do País Basco, por sua vez, recebeu 12 denúncias nas últimas duas semanas, enquanto a onda de notificações, tanto às autoridades como nas redes sociais, está aumentando em todo o país.



As circunstâncias geralmente se repetem: as vítimas, a maioria mulheres jovens, estão em uma área lazer noturno quando sentem uma espetada, normalmente nos braços ou nas pernas, e pouco depois começam a sofrer enjoo ou sonolência, segundo um comunicado da polícia basca.



Mas os exames realizados depois não detectaram vestígios de drogas em nenhum caso, nem tampouco houve qualquer denúncia de agressão sexual posterior, como costuma ocorrer nos casos conhecidos como "boa noite, Cinderela".



Tampouco, por ora, há denúncias de roubos ou qualquer outro crime relacionado.



Sem qualquer indício até o momento sobre a motivação dos ataques, a polícia mantém todas as linhas de investigação abertas e pede às possíveis vítimas dessas "espetadas" que compareçam a um centro médico e reportem o quanto antes o ocorrido.



Esses ataques misteriosos começaram a ser registrados no Reino Unido em 2021, e depois também ocorreram na França, onde dezenas de casos similares criaram um clima de "psicose" nos últimos meses.



Os casos chegaram à Espanha no início de julho, quando foram notificadas, entre outras, oito denúncias durante as famosas festas de São Firmino, em Pamplona.



Apesar de terem implementado diversos mecanismos de vigilância e protocolos para o atendimento às vítimas, tanto as autoridades como a polícia da Espanha pedem cautela para não gerar alarmismo, enquanto continuam as investigações.