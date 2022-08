Justiça iraniana condena três pessoas a perder um olho

A Justiça iraniana condenou dois homens e uma mulher a perderem um olho depois de declará-los culpados de fazer o mesmo com suas vítimas, informou nesta terça-feira(2) o jornal Hamshahri, de Teerã.



Eles foram condenados sob a lei do talião, que determina reciprocidade entre crime e pena. A norma é aplicada com maior frequência no Irã em casos de assassinato e familiares das vítimas devem solicitar sua aplicação expressamente.



Em um dos casos, uma jovem jogou ácido em sua vizinha, que perdeu um olho após uma discussão em 2011, segundo o jornal. A agressora foi condenada a perder o olho direito, além de prisão e multa. A sentença foi confirmada pelo jurisdição superior.



O segundo caso ocorreu em 2017, quando um homem esfaqueou um parente que perdeu um olho.



No terceiro, em 2018, um homem atirou com uma arma de caça em um amigo, que perdeu a visão do olho esquerdo.



Segundo o Hamshahri, "estes casos foram encaminhados à vara criminal de Teerã para a execução da pena".



A Anistia Internacional e muitas organizações de direitos humanos denunciam repetidamente este tipo de pena como tortura.