Homem armado com besta é acusado de ameaçar rainha em 2021

O homem armado com uma besta preso no dia de Natal do ano passado no território do Castelo de Windsor, onde estava a rainha Elizabeth II, foi acusado de ameaçar a soberana - anunciou a polícia britânica nesta terça-feira (2).



Jaswant Singh Chail, de 20 anos, está sendo processado no âmbito do artigo 2 da "Lei de Traição" de 1842, que pune tentativas de "ferir, ou prejudicar, Sua Majestade", assim por ameaçar de morte e por posse ilegal de armas, informou a Polícia Metropolitana em um comunicado.



Atualmente detido, ele vai comparecer perante o Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, em 17 de agosto.



O jovem foi preso em 25 de dezembro, por volta das 8h30, momentos depois de entrar no terreno do castelo. Chail foi, então, internado em um centro psiquiátrico. A polícia não informou sobre seu estado psicológico nesta terça.



O jornal Sun publicou imagens de um vídeo supostamente divulgado na conta do Snapchat do suspeito minutos antes de ele entrar no complexo. Na gravação, o indivíduo é visto com uma besta e vestido com um suéter preto com capuz.



Atrás de uma máscara branca, ele pode ser ouvido dizendo: "Sinto muito pelo que fiz e pelo que vou fazer. Vou tentar assassinar a rainha Elizabeth".



Nos últimos anos, Windsor se tornou a residência principal de Elizabeth II. A monarca, de 96 anos (então 95), passava o Natal lá, o primeiro desde a morte do marido Philip. Por conta do ressurgimento da covid-19, a rainha havia desistido de viajar, como de costume, para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra.



Tentativas de invadir Windsor, ou o Palácio de Buckingham, a residência habitual da rainha no coração de Londres, não são incomuns. O registro mais espetacular desse tipo ocorreu em 1982, quando um homem de 30 anos, Michael Fagan, conseguiu entrar no quarto da rainha enquanto ela estava na cama.