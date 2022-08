Kansas vota sobre aborto, um teste para os EUA

O Kansas vai às urnas nesta terça-feira (2) para se pronunciar sobre o direito ao aborto na primeira consulta popular sobre o assunto desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou o direito federal a esse procedimento em junho.



Os cidadãos decidirão se eliminam, ou não, da Constituição desse estado conservador dos Estados Unidos o direito à interrupção da gravidez.



A decisão também é vista como um teste para o direito ao aborto em todo país, já que as legislaturas dominadas pelos republicanos se apressam em impor proibições rígidas ao procedimento, após a decisão da Suprema Corte de derrubar a sentença do caso Roe vs Wade.



Outros estados, como Califórnia e Kentucky, votarão sobre a questão em novembro, em paralelo às eleições de meio mandato ao Congresso ("midterms"), nas quais tanto republicanos como democratas esperam mobilizar seus defensores em todo país sobre o aborto.



No Kansas, onde as urnas abriram às 7h (9h em Brasília), a votação se concentra em uma sentença de 2019 da Suprema Corte estadual que garante o acesso ao aborto até a 22ª semana de gestação.



Em resposta, um grupo de legisladores apresentou no Congresso estadual, dominado pelos republicanos, uma emenda conhecida como "Value Them Both" (Valorize os dois), que eliminaria o direito constitucional com o objetivo de devolver aos deputados a regulamentação do procedimento.



Do outro lado, os ativistas veem a campanha como uma tentativa de abrir o caminho para uma proibição total. Um representante (deputado) estadual já apresentou um projeto de lei com o objetivo de proibir o aborto sem exceções, seja por estupro, incesto, ou risco para a vida da mãe.



A emenda é um golpe à "autonomia pessoal", afirmou Ashley All, porta-voz da campanha pró-aborto Kansans for Constitutional Freedom (Kansenses pela Liberdade Constitucional).



Os ativistas também reclamam que a folha de votação é confusa. Votar "Sim" à emenda significa reduzir o direito ao aborto, enquanto quem quer manter esta prática intacta deve votar "Não".



O resultado do Kansas pode ser um impulso, ou um golpe, para ambos os lados do debate sobre o aborto nos EUA.



O Kansas está inclinado a apoiar o Partido Republicano, que defende uma regulamentação mais rígida do aborto. Mas uma pesquisa de 2021 da Fort Hays State University descobriu que menos de 20% dos entrevistados nesse estado concordaram que o aborto deveria ser ilegal mesmo em casos de estupro, ou incesto.