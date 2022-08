Presidente da Câmara dos EUA chega a Taiwan em meio a ameaças da China

A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan na noite de terça-feira (2), desafiando dias de advertências cada vez mais severas da China que aumentaram as tensões entre as duas superpotências globais.



Imagens de televisão ao vivo mostraram a legisladora de 82 anos, que voou em um avião militar dos EUA para o Aeroporto Songshan de Taipei, sendo recebida na chegada pelo ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu.



Uma declaração da equipe da líder democrata, do mesmo partido do presidente Joe Biden e terceira figura mais importante na hierarquia política dos Estados Unidos, afirmou que sua viagem "de forma alguma" contradiz a política oficial dos EUA, que reconhece "uma China" e não reconhece oficialmente Taiwan como um Estado independente.



Pequim, que considera Taiwan uma província rebelde, criticou as ações "extremamente perigosas" dos Estados Unidos.



"Os Estados Unidos... constantemente distorcem, obscurecem e esvaziam a política de 'Uma China'", disse o Ministério das Relações Exteriores de Pequim em comunicado após o avião de Pelosi aterrissar em Taiwan. "Esses movimentos, como brincar com fogo, são extremamente perigosos. Aqueles que brincam com fogo perecerão com isso".