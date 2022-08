A China classificou nesta terça-feira (2) as ações dos Estados Unidos em Taiwan como "extremamente perigosas", depois que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, chegou à ilha para uma visita que inflamou as tensões entre as superpotências.



"Os Estados Unidos... constantemente distorcem, obscurecem e esvaziam a política de 'Uma China'", disse o Ministério das Relações Exteriores de Pequim em comunicado após o avião de Pelosi aterrissar em Taiwan. "Esses movimentos, como brincar com fogo, são extremamente perigosos. Aqueles que brincam com fogo perecerão com isso".