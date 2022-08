Presidente iraniano comparecerá à Assembleia Geral da ONU em Nova York

O presidente iraniano Ebrahim Raissi comparecerá à Assembleia Geral da ONU em Nova York em setembro, apesar de seu nome estar na lista de autoridades iranianas sancionadas pelos Estados Unidos, informou Teerã nesta terça-feira (2).



"O planejamento preliminar inclui a presença do presidente (Ebrahim Raissi) na sessão da Assembleia Geral da ONU", disse o porta-voz do governo iraniano, Ali Bahadori Jahromi, em entrevista coletiva semanal em Teerã.



No início de novembro de 2019, Raissi foi colocado pelos Estados Unidos na lista de autoridades iranianas sancionadas por "cumplicidade em graves violações de direitos humanos".



Ele se tornou presidente em junho de 2021 e na época era o chefe da Autoridade Judicial da República Islâmica.



Washington acusa Raissi de ter participado das execuções em massa de detidos marxistas ou esquerdistas em 1988, quando era procurador-adjunto do Tribunal Revolucionário de Teerã.



Em duas ocasiões, em 2018 e 2020, Raissi negou ter desempenhado qualquer papel, mas "prestou homenagem" à "ordem" dada, segundo ele, pelo aiatolá Khomeini, fundador da República Islâmica, para prosseguir com esse expurgo.



A Assembleia Geral das Nações Unidas, um grande evento diplomático mundial, será aberta oficialmente em 13 de setembro em Nova York.



Raissi, que não havia feito a viagem em 2021 devido à pandemia de covid-19, fez um discurso em vídeo previamente gravado e transmitido na Assembleia Geral do ano passado.