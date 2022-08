Visita de Pelosi a Taiwan seria "pura provocação", afirma Kremlin

Uma visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan seria "pura provocação", afirmou o Kremlin, ao reiterar a "solidariedade absoluta" da Rússia à China.



"Tudo o que está relacionado com esta viagem e uma possível visita a Taiwan é pura provocação. Isto agrava a situação na região e aumenta as tensões", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



"Queremos destacar mais uma vez que somos absolutamente solidários com a China", acrescentou.



A China considera Taiwan parte de seu território e alertou que uma visita de Pelosi seria considerada uma grave provocação.



Poucas horas antes, a Rússia acusou o governo dos Estados Unidos de "desestabilizar o mundo" e provocar tensões a respeito de Taiwan.



"Washington desestabiliza o mundo. Nem um único conflito solucionado nas últimas décadas, mas muitos provocados", afirmou no Telegram a porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.



A declaração pretende rebater as acusações do governo dos Estados Unidos contra a Rússia, de provocar uma desestabilização com a ofensiva militar na Ucrânia, e foi divulgada após as advertências da China contra uma visita de Pelosi a Taiwan.



Pelosi iniciou uma viagem por vários países asiáticos, que já a levou a Singapura e nesta terça-feira está na Malásia. O itinerário inclui escalas na Coreia do Sul e Japão, mas a perspectiva de uma visita a Taiwan ainda chama a atenção.