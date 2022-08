Uma visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan seria "pura provocação", afirmou o Kremlin, ao reiterar a "solidariedade absoluta" da Rússia à China.



"Tudo o que está relacionado com esta viagem e uma possível visita a Taiwan é pura provocação. Isto agrava a situação na região e aumenta as tensões", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



"Queremos destacar mais uma vez que somos absolutamente solidários com a China", acrescentou.