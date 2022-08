Primeiro navio com cereais ucranianos é esperado em Istambul 'depois da meia-noite'

O primeiro carregamento de grãos ucranianos exportados desde a invasão russa é esperado em Istambul "depois da meia-noite" desta terça-feira (2), segundo as autoridades turcas.



O "Razoni", com bandeira da Serra Leoa, deixou Odessa pouco depois das 9h00 locais (03h00 no horário de Brasília) na segunda-feira com 26.000 toneladas de milho com destino ao porto libanês de Trípoli, chegando inicialmente na tarde desta terça-feira.



Mas "devido ao estado do mar, o navio deve chegar depois da meia-noite", disse à imprensa o almirante turco Özcan Altunbulak, chefe do Centro de Coordenação Conjunta (JCC), que supervisiona as operações de exportação de grãos ucranianos.



"Ele vai atracar em um local que está reservado para ele. Após os procedimentos necessários, uma inspeção será realizada (na manhã de quarta-feira) por uma delegação composta por representantes turcos, russos, ucranianos e da ONU e, em seguida, o 'Razoni' continuará seu caminho", disse o almirante turco.



O navio percorreu a costa romena durante a noite, mas desligou seu sistema de identificação automática por volta das 20h00 (Brasília), para que não pudesse mais ser rastreado, de acordo com o site Marine Traffic, que rastreia os movimentos dos navios.



A Turquia não apresentou uma explicação para esta manobra.



O "Razoni" inicialmente fez um progresso muito lento em águas ucranianas devido a possíveis minas, mas depois ganhou velocidade, segundo a Marine Traffic.



O Centro de Coordenação Conjunta foi criado no âmbito do acordo assinado em 22 de julho para retomar as exportações de grãos.



Rússia e Ucrânia são grandes potências agrícolas e seu trigo, milho e óleo de girassol, em particular, abastecem o mercado mundial. Estima-se que entre 20 e 25 milhões de toneladas de grãos tenham sido bloqueadas nos portos ucranianos desde o início da invasão em 24 de fevereiro, o que disparou os preços.