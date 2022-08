O Ministério Público belga anunciou nesta terça-feira (2) que não vai recorrer da decisão proferida em 30 de junho no processo dos 14 suspeitos de cumplicidade nos ataques jihadistas que causaram 130 mortes em Paris em 13 de novembro de 2015.



Neste caso, denominado "Paris bis" porque foi realizado paralelamente ao julgamento francês, 14 pessoas foram julgadas por suspeitas de terem prestado apoio da Bélgica (alojamento, documentação falsa, transporte...) aos ataques na capital francesa.



O julgamento terminou com sentenças geralmente inferiores às exigidas pela promotoria. A decisão agora é definitiva, disse o porta-voz do Ministério Público Federal, Eric Van Duyse.