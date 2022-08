Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, em um contexto de preocupação com a demanda chinesa após o anúncio de dados macroeconômicos decepcionantes no gigante asiático.



O barril do WTI para setembro, que caiu mais de 5% durante o pregão, fechou em baixa de 4,70%, a 93,89 dólares. O do Brent para o mesmo mês caiu 3,78%, a US$ 100,03.



A oferta de petróleo "está apertada, mas são as preocupações com a inflação e a recessão que dominam", explicou o especialista Matt Smith, da Kpler, citando também os dados sobre a atividade na China, um dos maiores consumidores de petróleo. A indústria manufatureira chinesa teve um crescimento menor em julho do que no mês anterior, em um contexto de demanda fraca.



"Os dados do setor mostram realmente o impacto contínuo das medidas de confinamento na economia do país", resumiu Russ Mould, analista da AJ Bell.