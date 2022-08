A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, tem o "direito" de ir a Taiwan, e a China não deveria transformar sua visita ainda não confirmada à ilha em uma "crise" - comentou um porta-voz do governo americano.



"Tem o direito de visitar Taiwan", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, à imprensa.



"Não há motivo para que Pequim transforme uma possível visita, coerente com a política americana há tempos, em uma crise", acrescentou.