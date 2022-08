Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (1º), que vão enviar um novo pacote de armas de US$ 550 milhões para as tropas ucranianas que lutam contra a Rússia.



O novo lote "incluirá mais munições para os sistemas avançados de foguetes de alta mobilidade, conhecidos como HIMARS, e munições" para a artilharia, informou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, à imprensa.