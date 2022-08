Seis indígenas são assassinados em vários ataques na Colômbia

Seis indígenas Awa, entre eles uma grávida de seis meses, foram mortos a tiros em três ataques ocorridos perto de uma região na fronteira com o Equador, atravessada por corredores do narcotráfico - denunciaram autoridades locais e as Nações Unidas, nesta segunda-feira (1º).



Quatro das vítimas foram assassinadas no domingo (31) por um comando que invadiu um salão de bilhar no município de Barbacoas, no departamento de Nariño.



"Um grupo de pessoas armadas com roupas de uso exclusivo militar se aproximou e disparou contra eles com armas longas. Seria um acerto de contas", disse o secretário de Governo de Nariño, Amilcar Pantoja, à W Radio, que antecipou os resultados preliminares das investigações.



"Tudo aponta para o controle das economias ilícitas (...) verificou-se que uma pessoa (falecida) tem antecedentes (judiciais)", explicou.



Pantoja também lembrou que três pessoas da mesma comunidade foram assassinadas há um mês.



Os outros dois indígenas morreram em ataques isolados na reserva indígena de Piguambi Palambala e no município de Tumaco, também em Nariño. Entre os mortos está a ativista María Pai, que estava no sexto mês de gravidez.



"Recebemos informação sobre o assassinato de seis indígenas Awa em Nariño, ontem, incluindo uma grávida. Condenamos esses crimes e pedimos que a vida seja respeitada", tuitou a delegação da ONU na Colômbia.



Com quase 9.000 hectares plantados com folhas de coca, Nariño é o segundo departamento colombiano com mais cultivos do principal ingrediente da cocaína, segundo as Nações Unidas.



Nessa região, os indígenas se opõem ao narcotráfico, o que os coloca na mira dos grupos armados que controlam o negócio, de acordo com a Ouvidoria Pública.