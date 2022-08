Rússia busca proibir adoção de crianças russas em países 'hostis'

Em plena ofensiva russa na Ucrânia, os legisladores russos apresentaram nesta segunda-feira (01) um projeto de lei que pretende proibir os cidadãos dos países "hostis" em adotar crianças russas.



Se aprovado, o projeto ampliará uma lei de 2012 que impede as famílias americanas de adotarem crianças russas.



A proibição provocou uma onda de protestos, na época. Os críticos do Kremlin viam como uma medida que transformava os órfãos russos em vítimas de um impasse entre Washington e Moscou.



Publicado no site da Duma Estatal, a câmara baixa do Parlamento, o novo projeto de lei propõe ampliar a proibição aos cidadãos de países que "cometam ações hostis" contra a Rússia.



Depois que a Rússia decidiu enviar suas tropas para a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, os países ocidentais adotaram uma série de sanções contra Moscou.



Como consequência, o presidente russo Vladimir Putin decidiu ampliar a lista do que ele chama de países "hostis".



Essa lista inclui os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e todos os países membros da União Europeia.



O projeto de lei precisa ser aprovado por ambas as câmaras do parlamento e assinado por Putin.



Por conta da aprovação de uma lei que sancionava as autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky na prisão em 2009, Moscou proibiu a adoção de crianças russas por famílias americanas em 2012.



Desde a introdução da lei, o número de crianças russas adotadas por famílias estrangeiras caiu drasticamente.



A agência estatal de notícias TASS diz que 240 crianças da Rússia foram adotadas no exterior durante 2019, em comparação com 2.604 em 2012.