Incêndio atinge lendários estúdios de cinema Cinecittà em Roma

Um incêndio atingiu nesta segunda-feira (1º) os lendários estúdios de cinema Cinecittà de Roma, aumentando o medo pelos ventos e altas temperaturas na capital italiana - informaram à AFP fontes dos estúdios e testemunhas.



O incêndio, que liberou espessa fumaça preta, visível a vários quilômetros, começou à tarde em uma área externa onde a Florença renascentista foi reconstruída e estava sendo desmontada.



"O fogo já foi controlado. Não há feridos, intoxicações, ou danos materiais graves", disse à AFP Marlon Pellegrini, da assessoria de imprensa do Cinecittà.



"Havia muito vento e fazia muito calor, tipo 40 graus. O fogo foi apagado muito rapidamente. Mas também se desenvolveu em dois minutos. Não sabemos como", explicou Natalia Barbosa, coordenadora de produção do filme "Devon House", que atualmente está sendo filmado em Cinecittà.



"Alguns trabalhadores, que estavam preparando o set para nós, ficaram com medo. Felizmente, o vento estava indo na outra direção. Perdemos dois dias de filmagens. Isso é muito caro", explicou.



"O produtor decidiu retirar a equipe. Depois de amanhã teríamos que filmar naquele espaço", acrescentou.



Em 2007, um grande incêndio destruiu um armazém que abrigava alguns sets do blockbuster anglo-americano "Roma", sobre o nascimento do Império Romano.



Os estúdios romanos ficarão eternamente associados à era de ouro do cinema italiano. Obras-primas foram filmadas na chamada "cidade do cinema", como "Ben Hur", de William Wyler (1959), e "Dolce Vita", de Federico Fellini (1960).



Na década de 1970, a crise na produção cinematográfica afetou negativamente os estúdios, que passaram por uma longa crise.



Sob controle público desde 2017, Cinecittà recebeu fundos com o objetivo de se tornar "um importante centro cinematográfico europeu", apostando em séries e filmes na televisão.



Este plano prevê a duplicação da superfície dos estúdios, a criação e renovação de cenários, a construção de uma piscina interna e de um teatro com tela verde (ou "chroma key") de 360°.