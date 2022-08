Maior incêndio do ano na Califórnia deixa ao menos 2 mortos

Bombeiros lutam, nesta segunda-feira (1º), no norte da Califórnia, contra o maior incêndio do ano no estado, que já deixou ao menos dois mortos após dobrar sua extensão durante o fim de semana, o que obrigou as autoridades a deslocar milhares de pessoas.



Impulsionado por fortes ventos e tempestades elétricas, o incêndio McKinney destruiu 21.245 hectares da floresta nacional Klamath, perto de Yreka. Segundo as autoridades, no domingo à noite continuava avançando totalmente descontrolado.



A Califórnia e outras regiões do oeste dos Estados Unidos são afetadas há muito tempo por grandes incêndios florestais, resultado de anos de seca acentuada pelas mudanças climáticas.



McKinney, que foi declarado na sexta-feira perto da fronteira com Oregon, é o maior incêndio florestal da Califórnia este ano, mas ainda é menor que o Dixie, que no ano passado devorou quase 400.000 hectares.



O Gabinete do Xerife do Condado de Siskiyou disse que os bombeiros encontraram dois corpos no domingo dentro de um carro queimado na entrada de uma casa na comunidade de Klamath River.



O casal aparentemente ficou preso pelas chamas enquanto tentava escapar, disse o xerife Jeremiah LaRue à ABC.



O Escritório dos Serviços de Emergência da Califórnia informou que mais de 2.000 moradores de áreas rurais da região estavam sob ordens de evacuação, a maioria no condado de Siskiyou.



Uma porta-voz do gabinete do xerife deste município, citada pela mídia local, explicou que o fogo destruiu mais de uma centena de edifícios - incluindo casas, uma mercearia e um centro comunitário - nas proximidades de Yreka, embora não tenha atingido a cidade de cerca de 7.800 habitantes.



"As áreas circundantes devem estar preparadas para sair, se necessário. Por favor, não hesite em partir", alertou a funcionária.



Cerca de 650 pessoas trabalhavam para apagar o incêndio no domingo, de acordo com o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais.



Equipes de busca e resgate evacuaram 60 pessoas que caminhavam na Pacific Crest Trail, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Jackson (Oregon).



O Corpo de Bombeiros da Califórnia (Cal Fire) disse que as causas do incêndio estão sendo investigadas.



A fumaça espessa ajudou a reduzir o crescimento do incêndio no domingo, mas por outro lado impediu a decolagem de muitos aviões dos bombeiros, informou o Serviço Florestal dos EUA (USFS).



O incêndio McKinney começou a se propagar poucos dias depois que outro incêndio, o Oak, devorou dezenas de prédios e obrigou a retirada de milhares de pessoas perto do parque Yosemite.



A Califórnia, que vivencia anos de secas severas, ainda tem pela frente alguns meses de sua temporada anual de incêndios.



Cientistas afirmam que as mudanças climáticas geram ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas que provocam incêndios florestais.