Mediador americano sobre disputa entre Líbano e Israel expressa 'otimismo'

O mediador americano Amos Hochstein declarou, nesta segunda-feira (1º), que continua "otimista" em relação a um acordo entre Líbano e Israel para delimitar a fronteira marítima e eliminar os obstáculos à prospecção de hidrocarbonetos.



Países vizinhos, Líbano e Israel permanecem oficialmente em estado de guerra.



O conflito na fronteira marítima se intensificou no início de junho, depois que Israel transferiu um navio de produção para a jazida marítima de Karish, reivindicada em parte pelo Líbano.



A medida levou o Líbano a pedir a retomada das negociações sobre o conflito de demarcação com a mediação dos EUA.



"Continuo estando otimista que podemos conseguir progressos constantes e fizemos isso nas últimas semanas. Estou ansioso para voltar à região e abordar os últimos ajustes", disse ele à imprensa depois de se reunir com funcionários de alto escalão do governo libanês.



Hochstein chegou ao Líbano no domingo para sua segunda visita oficial em menos de dois meses. O objetivo desta viagem é transmitir uma proposta de Israel, em resposta a uma oferta feita pelo Líbano em junho passado, informou a imprensa local.



"A distância sobre as diferenças diminuiu", considerou o vice-presidente do Parlamento, Elias Bou Saab, encarregado pelo presidente do Líbano, Michel Aoun, de acompanhar o tema.



De acordo com Saab, Hochstein deve voltar em breve ao país.