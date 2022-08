A cotação do petróleo tipo WTI registrava queda de 5% nesta segunda-feira e o Brent voltou a ficar abaixo dos 100 dólares a poucos dias da reunião do cartel de países produtores OPEP+. As quedas foram impulsionadas pela inquietação sobre a demanda de petróleo na China.



Às 13h10 GMT (10h10 no horário de Brasília), o barril do americano West Texas Intermediate (WTI) caía 5%, a 93,69 dólares a unidade, e o Brent do Mar do Norte, referência na Europa, ficou abaixo da barreira dos 100 dólares e era negociado a 99,99 dólares, após perder 3,83%.