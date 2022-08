Após proposta da UE, Irã se mostra "otimista" em negociações de acordo nuclear

O Irã se mostrou "otimista", nesta segunda-feira (1º), sobre a retomada das negociações do programa nuclear iraniano, após examinar um projeto proposto na semana passada pela União Europeia (UE), com o objetivo de desbloquear a situação.



"Continuamos otimistas com o processo de negociação que nos permitirá chegar a um resultado lógico e razoável", anunciou Nasser Kanani, um porta-voz oficial, em sua entrevista coletiva semanal.



Essas declarações surgem depois de o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, submeter um projeto de compromisso na terça-feira (26) e pedir a ambas as partes envolvidas nas negociações em Viena que aceitem os termos, a fim de evitar uma "crise perigosa".



"Após examinar o texto proposto (por Borrell), é possível que, em um futuro próximo, possamos chegar a uma conclusão sobre o cronograma das negociações", disse Kanani.



"Provavelmente veremos um novo ciclo de negociações. Mas (...) isso depende totalmente da vontade do outro lado, especialmente o lado americano", prosseguiu o porta-voz.



Na quarta-feira (27), o Teerã pediu aos Estados Unidos que demonstrem, "na prática", sua vontade de retomar o acordo nuclear.



O acordo assinado em 2015 em Viena deu um alívio nas sanções econômicas impostas ao Irã, em troca de frear seu programa nuclear e garantir que Teerã não desenvolveria uma arma atômica. O país nega que tenha a intenção de fazê-lo.



A saída unilateral do pacto pelos Estados Unidos, sob ordens do então presidente Donald Trump em 2018, e a reimposição das sanções econômicas americanas fizeram o Irã, no entanto, voltar atrás nos compromissos assumidos.



As negociações para retomar esse acordo estão paradas desde março, um ano após as discussões na capital austríaca.