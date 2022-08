Desemprego na zona do euro permanece no menor nível histórico

A taxa de desemprego na zona do euro permaneceu em 6,6% da população ativa em junho, o menor nível histórico, anunciou nesta segunda-feira a agência Eurostat.



O resultado, já registrado em maio, foi alcançado em abril, de acordo com números revisados pela Eurostat.



O índice permanece em seu menor nível desde que a agência europeia de estatísticas começou a registrar a série em abril de 1998.



Em junho, em ritmo anual, a taxa de desemprego registrou queda de 1,3 ponto na Eurozona e de 1,2 na União Europeia (UE).



Entre os jovens (pessoas com menos de 25 anos), no entanto, a taxa aumentou 0,4 ponto na comparação com maio na zona do euro e 0,3 na UE, atingindo o índice de 13,6% no bloco e nos países que compartilham a moeda.



Um total de 12,93 milhões de pessoas permanecem desempregadas nos 27 países da UE, incluindo 10,92 milhões que moram nos 19 países com a moeda única.



Na UE, as taxas de desemprego mais elevadas em junho foram registradas na Espanha (12,6%), Grécia (12,3%), Itália (8,1%) e Suécia (7,6%).



República Tcheca (2,4%), Polônia (2,7%) e Alemanha (2,8%) registraram os menores índices.