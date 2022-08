Rishi Sunak, de favorito dos conservadores britânicos a uma candidatura que gera dúvidas

Rishi Sunak, o ex-ministro britânico das Finanças, viveu uma ascensão meteórica e foi considerado o favorito para suceder Boris Johnson, o que o tornaria o primeiro chefe de Governo pertencente a uma minoria no Reino Unido. No entanto, sua candidatura gera dúvidas na reta final.



Sunak conseguiu o apoio majoritário dos deputados no debate com o ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, que o supera nas pesquisas para a votação das bases do Partido Conservador no Reino Unido.



Os quase 200 mil membros devem decidir antes do início de setembro quem será o próximo primeiro-ministro.



Pelo contrário, Sunak sofre a percepção de que traiu Johnson ao renunciar ao seu governo no início de julho.



Além disso, muitos o consideram muito centrista, muito brando ou muito apegado à prudência orçamentária, comparado a uma rival que promete grandes cortes de impostos.



A tarefa que tem adiante é difícil, apesar da popularidade que ganhou como ministro quando distribuiu bilhões de libras em ajuda pública durante a pandemia de covid-19.



Embora tenha uma eloquência que teoricamente lhe dá esperanças de superar as pesquisas, esse defensor convicto do Brexit, que ao contrário de sua rival sempre apoiou a saída do bloco europeu, não conseguiu sanar todas as dúvidas.



Além disso, durante o primeiro debate televisionado, sua atitude de cortar a palavra da adversária deu-lhe um ar de superioridade, como se a estivesse repreendendo.



Sua receita de prudência fiscal também enfrenta o choque de um corte de impostos proposto por sua rival, algo que ele descreve como um "conto de fadas".



No entanto, pressionado em um contexto inflacionário, foi forçado a suavizar sua postura e propor uma isenção fiscal para a energia.



Ele também entrou no debate migratório para agradar a direita, mas seu estilo de vida e carreira nas finanças geram dúvidas. Seu casamento com Akshata Murty, filha de um bilionário indiano, também provoca ceticismo.



Os aliados de Truss zombam de suas roupas extravagantes e recentemente divulgaram um vídeo de sua juventude, onde ele afirma que não tem amigos da classe trabalhadora.



- Até a elite -



Diante das críticas, este fã da saga Star Wars usa seu histórico familiar como um exemplo da superação que os conservadores tanto gostam de ouvir.



Nascido em 12 de maio de 1980 em Southampton, no litoral sul da Inglaterra, é o mais velho de três filhos de um clínico geral e uma farmacêutica.



Naturais da Índia, seus avós migraram para a África Oriental Britânica na década de 1960.



Mas ele rapidamente se associou à elite quando estudou no Winchester College, um elegante internato particular para meninos, e estudou política, filosofia e economia nas prestigiadas universidades britânica de Oxford e americana de Stanford.



Antes de entrar na política, trabalhou no setor financeiro, em particular no Goldman Sachs, e fundou seu próprio fundo de investimento.



Quando foi eleito deputado em 2015, prestou juramento no Bhagavad Gita, um livro sagrado do hinduísmo, escrito em sânscrito. Apenas cinco anos depois, chegou ao cobiçado cargo de ministro das Finanças, pouco antes do início da pandemia.



Com um carisma que lembra o trabalhista Tony Blair, Sunak conseguiu construir uma popularidade pessoal nas redes sociais, onde cultiva um perfil moderado, alternando ternos elegantes e gravatas de grife com um estilo descontraído para ir ao trabalho, às vezes com capuz ou em trajes esportivos quando visita alguma construção, sempre se destacando pela afinidade aos detalhes.