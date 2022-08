Rússia planeja concluir em setembro as primeiras reconstruções na devastada cidade ucraniana de Mariupol

Os primeiros prédios reconstruídos em Mariupol, cidade portuária do sudeste da Ucrânia devastada por semanas de bombardeios, serão inaugurados em setembro, anunciou nesta segunda-feira (1º) a Rússia, que atualmente ocupa a cidade.



"Os primeiros prédios estarão prontos em setembro. Os primeiros hospitais estarão prontos", declarou o vice-primeiro-ministro russo Marat Jusnulin em entrevista à televisão russa RBK TV divulgada nesta segunda-feira.



Na sexta, Jusnulin apresentou ao presidente Vladimir Putin um plano para reconstruir Mariupol em três anos, um objetivo que parece muito ambicioso levando em conta o alcance das destruições.



As forças russas conquistaram em maio o porto estratégico de Mariupol após semanas de ataques que devastaram grande parte da cidade. Prédios residenciais, escolas, comércios e ruas foram destruídos.



Antes da ofensiva militar russa, a cidade, às margens do Mar de Azov, tinha mais de 400.000 habitantes. Atualmente está muito despovoada, depois que muitos moradores fugiram dos combates.



A população será de cerca de 350 mil habitantes até 2025, previu Jusnulin, sem especificar se as autoridades russas planejavam implementar uma política de repovoamento.



O vice-primeiro-ministro russo também indicou que as forças de ocupação russas previam criar um "parque tecnológico" na área industrial da siderúrgica de Azovstal, onde os últimos defensores ucranianos se entrincheiraram.



"Não pensamos em uma restauração com velha tecnologia. Vamos criar empregos que alimentarão a cidade graças à economia", insistiu o responsável.



Até o momento, os habitantes de Mariupol continuam vivendo em condições difíceis, com o restabelecimento muito parcial de água e eletricidade.