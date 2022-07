Biden testa positivo para covid-19 novamente e volta ao isolamento

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para covid-19 pela segunda vez e voltou ao isolamento, embora "continue se sentindo muito bem", disse o médico da Casa Branca neste sábado (30).



Biden, de 79 anos, "testou positivo no sábado de manhã em um teste de antígeno" e "retomará medidas rígidas de confinamento", escreveu o Dr. Kevin O'Connor em um relatório.



O médico explicou que casos de "rebote" são comuns entre aqueles que, como o presidente, foram tratados com Paxlovid, a pílula anticovid da Pfizer.



"O presidente não voltou a ter sintomas e continua se sentindo muito bem. Sendo assim, não há motivos para reiniciar o tratamento neste momento", afirmou.



O segundo teste positivo ocorreu apenas três dias depois que O'Connor garantiu que Biden havia testado negativo para covid-19 e não precisaria continuar o isolamento que começou em 21 de julho, após o primeiro teste positivo.



Biden, que recebeu as duas doses da vacina mais duas doses de reforço, está determinado a "proteger todos aqueles (...) que precisam trabalhar perto dele", sejam funcionários da Casa Branca, seguranças ou sua comitiva, disse O'Connor.



Paxlovid é um tratamento antiviral que reduz a capacidade de replicação do vírus, retardando a progressão da doença. Deve ser tomado nos primeiros dias após o início dos sintomas.