A gigante tarefa de reconstrução que espera os ucranianos no leste

Galyna Kios estava abrigada com sua família e vizinhos em um porão, onde cozinhavam em um fogão a lenha improvisado, quando soldados russos invadiram seu vilarejo. As tropas russas estavam estacionadas a 32 quilômetros de Mala Rogan, na fronteira nordeste com a Rússia, mas duas semanas após o início da invasão, decidiram ocupar a cidade.



"Vocês têm que ir embora, precisamos de toda a rua", conta Kios sobre o que um soldado lhe disse pouco antes de os russos ocuparem sua casa de dois andares.



Mas a ocupação durou pouco: o exército ucraniano expulsou as tropas russas após duas semanas de intensos combates, que deixaram a rua de Kios em ruínas.



"Vi o que fizeram na minha casa, o que restou dela. Mas os bens materiais não valem uma vida", comentou à AFP a viúva de 67 anos, mãe de quatro filhos.



"Por isso estou feliz com a vontade de Deus. Estou viva. Só perdi coisas materiais e elas podem ser reconstruídas".



Desde então, ela recolheu os escombros e limpou sua casa, às vezes sozinha, às vezes com sua família, como milhares de ucranianos voltando para suas cidades libertadas, mas em ruínas, no leste do país.



- Cicatrizes da batalha -



Na região de Kharkiv, com 2,7 milhões de habitantes antes da guerra e onde Mala Rogan está localizada, 90% das casas nas áreas libertadas estão destruídas, segundo a mídia local.



Quase todas as casas da rua onde Kios mora carregam as cicatrizes da batalha: telhados desabados, fachadas perfuradas por estilhaços ou tiros e pedaços de casas arrancados.



No alto de uma colina, uma casa foi tão consumida pelas chamas que os restos parecem rocha vulcânica entre botas de soldados russos e pertences pessoais.



Veículos incendiados estão estacionados em duas outras casas onde pintaram "morte ao inimigo" em ucraniano.



Não muito longe, os restos de um tanque T-72 da era soviética estão tombados.



Enquanto Kios limpa sua casa, 6 explosões ressoam a alguma distância, provavelmente de artilharia.



Nadia Ilchenko trouxe sua filha e neta para Mala Rogan desde o início da guerra.



Parecia-lhe que estariam mais seguras nesta cidade do que nos arredores de Kharkiv, onde estavam antes, mas confessa que logo percebeu seu erro.



Quando o bombardeio começou em Mala Rogan, a senhora fugiu com sua família em 19 de março. Na fuga, viu um vídeo de sua casa em chamas, com a garagem destruída.



"Voltei em 19 de maio e meu marido e eu estamos limpando a casa há dois meses", diz Nadia Ilchenko.



Eles contam com a ajuda de voluntários, mas ainda há muito trabalho pela frente.



"Os russos se instalaram na nossa casa e queimaram, destruíram, mutas coisas", conta Ilchenko.



"A única coisa que me deixa feliz agora são as flores no jardim, mesmo que haja um tanque russo estacionado ao lado".



Ilchenko relata a reação horrorizada de sua neta quando voltaram para casa, que ficou inteira, mas foi saqueada pelos intrusos.



"Por que fizeram isso conosco?", perguntou a menina.



"Expliquei a ela que não sabia e ela ficou histérica", diz Ilchenko, "não consegui fazê-la parar de chorar", acrescenta.