Jornalista crítico do presidente é preso na Guatemala

A polícia guatemalteca prendeu na sexta-feira o jornalista José Rubén Zamora, presidente do jornal El Periódico e denunciante de supostos atos de corrupção do presidente Alejandro Giammattei e da procuradora-geral Consuelo Porras.



Zamora foi detido em sua residência no sul da Cidade da Guatemala no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, informou Rafael Curruchiche, chefe da Promotoria Especial Contra a Impunidade (FECI) do Ministério Público (MP).



"A prisão não tem nada a ver com sua qualidade de jornalista, mas sim por um possível ato de lavagem de dinheiro em sua qualidade de empresário", disse Curruchiche, recentemente adicionado pelos Estados Unidos à Lista Engel de "corruptos e antidemocráticos".



Segundo os Estados Unidos, o funcionário liderou investigações sobre acusações espúrias contra ex-promotores antimáfia.



A FECI também invadiu a sede do jornal em uma operação que o veículo atribuiu a uma retaliação por suas publicações sobre a corrupção no governo.



El Periódico recebeu reconhecimento internacional por seu trabalho investigativo.



O ombudsman Jordán Rodas lamentou a prisão de Zamora e lembrou que o jornalista goza de medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).



"Estamos em um momento muito difícil. Não gostaria de pensar que estamos nos tornando a Nicarágua 2.0", disse Rodas, referindo-se às prisões e condenações de jornalistas críticos ao presidente Daniel Ortega nos últimos anos.



Em junho, a CIDH incluiu a Guatemala em sua lista de países onde observa graves violações de direitos humanos, acusação que Giammattei rejeita.



O MP, sob a liderança de Porras, foi questionado por prender e processar vários juízes e promotores antimáfia, embora a entidade assegure que todos eles descumpriram funções.



A procuradora-geral foi sancionada por Washington no ano passado e incluída na Lista Engel.



Twitter