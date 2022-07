Coreia do Norte tem zero casos de covid pela primeira vez desde início se surto

A Coreia do Norte registrou, neste sábado (30), zero casos de "febre", pela primeira vez desde maio, quando confirmou seus primeiros casos de covid-19.



"Nenhum novo paciente com febre foi relatado" nas 24 horas desde a noite de quinta-feira, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).



O país mantém um rígido bloqueio pelo coronavírus desde o início da pandemia, mas especialistas acreditavam que, com grandes surtos da variante ômicron em países vizinhos, era apenas uma questão de tempo até que a Coreia do Norte tivesse contágios.



O país registrou quase 4,8 milhões de infecções desde maio, segundo a KCNA, e "99,994%" se recuperaram, com apenas 204 pacientes ainda em tratamento.



Aparentemente devido à falta de testes, a Coreia do Norte se refere a "pacientes com febre" em vez de "covid-19" em seus relatórios.



Pyongyang anunciou seu primeiro caso de coronavírus em 12 de maio e ativou um "sistema máximo de prevenção de epidemias", com o líder Kim Jong Un liderando a resposta do governo.



A população norte-coreana, de cerca de 25 milhões de pessoas, não é vacinada e o governo rejeitou as vacinas oferecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).