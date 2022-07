S&P reduz drasticamente classificação de dívida da Ucrânia

A agência de classificação financeira S&P; rebaixou nesta sexta-feira a nota da dívida de longo prazo da Ucrânia para CC, com perspectiva negativa.



"A Ucrânia pediu a seus credores estrangeiros adiar por 24 meses os pagamentos sobre toda a sua dívida externa", diz o comunicado divulgado pela agência. "Após esse pedido, achamos que um default sobre a dívida soberana em moedas estrangeiras é quase uma certeza", explicou.



Um grupo de credores ocidentais concordou em 20 de julho com uma prorrogação do pagamento de juros sobre a dívida ucraniana, a pedido de Kiev, pedindo que outros detentores de dívida fizessem o mesmo. A S&P; considera que a iniciativa equivale a um default praticamente certo.



A perspectiva negativa, que supõe que pode haver novos rebaixamentos da classificação, "reflete nossa opinião, segundo a qual a Ucrânia poderia colocar em prática seus planos de reestruturação da dívida, que consideramos um default", assinalou a S&P.;