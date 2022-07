Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira e encerrou seu melhor mês no ano, aliviada por resultados de empresas que superaram as expectativas e pela ideia de que o Fed irá moderar os aumentos dos juros.



O índice Dow Jones subiu 0,97%, a 32.845,13 puntos, e teve alta de quase 7% no mês. O Nasdaq subiu 1,88%, a 12,390,69 unidades, alta de mais de 12% em julho.



O S&P; 500 avançou 1,42% hoje, a 4.130,29 pontos, e mais de 9% no mês, melhor resultado mensal desde novembro de 2020.