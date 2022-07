Blinken espera que EUA e China administrem diferenças sobre Taiwan 'de forma inteligente'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira (29) que espera que seu país e China consigam administrar suas diferenças sobre Taiwan, em meio a tensões por uma possível viagem da presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, à ilha.



Quando perguntado sobre os planos de Pelosi, Blinken evitou o tema e se limitou a reforçar que, em uma ligação telefônica na quinta-feira, o presidente Joe Biden insistiu a seu homólogo chinês, Xi Jinping, que os Estados Unidos "se opõem firmemente a qualquer esforço unilateral" para mudar o status de Taiwan.



"Temos muitas diferenças em relação a Taiwan, mas nos últimos 40 anos convivemos com esta diferença de forma que preserve a paz e a estabilidade, permitindo a prosperidade da população de Taiwan", disse Blinken.



"Seria importante, como parte de nossa responsabilidade compartilhada, seguir administrando isto de uma maneira inteligente que não acredita na perspectiva de um conflito e mantendo abertas as linhas de comunicação sobre o tema", disse Blinken a jornalistas.



"Cremos que a comunicação direta entre líderes é o aspecto mais essencial para cumprir com nossas responsabilidades de administrar os problemas como os de Taiwan da maneira mais responsável possível", acrescentou.



Uma possível viagem de Pelosi a Taiwan preocupa o governo Biden, que teme que Pequim a interprete como uma provocação.



Pelosi, membro do Partido Democrata de Biden, não fez comentários sobre seus planos.