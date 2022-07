China anuncia exercício militar antes de possível visita de Pelosi a Taiwan

A China anunciou um exercício militar para este sábado (30, noite de sexta-feira no Brasil), com uso de "munição real", no Estreito de Taiwan, antes de uma possível visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.



Contudo, Pequim acrescentou que as manobras serão limitadas e acontecerão muito perto da costa da China.



O país asiático considera Taiwan, uma ilha com cerca de 23 milhões de habitantes, como uma de suas províncias, que ainda não conseguiu reunificar com o restante de seu território desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949.



Pequim se opõe a qualquer iniciativa que ofereça legitimidade internacional às autoridades taiwanesas e a qualquer contato oficial entre Taiwan e outros países.



Funcionários do governo americano costumam visitar a ilha com frequência, mas a China considera que uma visita de Pelosi, a segunda na linha sucessória da Presidência e líder de uma das Casas do Legislativo federal, seria uma importante provocação.



Nesse contexto, as autoridades chinesas de segurança marítima disseram que realizariam, neste sábado (30), um "exercício militar" em frente à ilha de Pingtan, na província de Fujian (leste), no Estreito de Taiwan.



"Haverá disparos de munição real [...] entre 08h00 e 21h00 [21h00 de sexta e 10h00 de sábado em Brasília] e será proibida qualquer entrada" nessas águas, diz a nota, datada de quinta-feira, mas que só foi repercutida nos meios chineses nesta sexta.



Pingtan é o território controlado pela República Popular da China mais próximo a Taiwan. A região que receberá as manobras está a cerca de 120 quilômetros do litoral taiwanês.