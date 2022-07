Disputa legal entre Twitter e Elon Musk começará em 17 de outubro

A juíza que instrui a disputa judicial entre o Twitter e Elon Musk marcou para o mês de outubro o início do processo que vai definir se o multimilionário será obrigado, ou não, a comprar a rede social.



Kathaleen McCormick, presidente do tribunal especializado em direito comercial que julga a denúncia, fixou a data para 17 de outubro. O julgamento deve durar cinco dias.



Em 12 de julho, o Twitter apresentou uma ação a um tribunal de Delaware para obrigar o homem mais rico do mundo a honrar o compromisso assumido em abril de adquirir a plataforma por US$ 44 bilhões.



A rede social solicitou um processo rápido a partir de setembro, já que a incerteza, em parte, paralisa a empresa. Já os advogados de Musk pediram para que o início fosse no ano que vem.



Em nota publicada na quinta-feira, a juíza McCormick informou que as partes devem "cooperar de boa-fé" para que ela receba a informação necessária no litígio, um tema fundamental para evitar uma lentidão.



Elon Musk desistiu do acordo, argumentando que a companhia com sede em San Francisco mentiu sobre a porcentagem de contas falsas, spam e contas automatizadas na rede social.



